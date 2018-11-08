رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد تلتقي شيخ الأزهر

08 نوفمبر 2018 - 05:20 م

قالت رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد الدكتورة منال العبسي، اليوم الخميس، إنها التقت فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لبحث بعض الأمور المتعلقة بالمرأة بالإضافة إلى مبادرة «مصر المحبة» التي أطلقتها اللجنة لدعم مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وقدمت «العبسي» الشكر للإمام الأكبر على دعمه المستمر للمرأة المصرية، خاصة بعد قراره الأخير بعدم نقل العاملات بالأزهر من أماكن عملهن، ما لم يرغبن في ذلك أو بعد عرض مبررات النقل وموافقته الشخصية على القرار.

وقالت العبسى، في بيان لها اليوم، لا أرى أجمل وأبهى من لقائي بالعالم الجليل فضيلة الإمام الأكبر وإمام السلام والمسلمين، فقد رأيت منه التواضع والنبل وكرم الأخلاق وجمال الاستقبال، وكذلك فهمه لقضايا المرأة ومتطلباتها وسعيه الدؤوب على تلبية تلك المتطلبات .

ولفتت رئيس اللجنة إلى أن الشيخ «الطيب» أكد خلال اللقاء على أن صمود المصريين "مسلمين وأقباط" وترابطهم يمثل الرد الأقوى على تلك العصابات الإرهابية المتطرفة التى لا تعرف لها وطن أو دين وتسعى إلى إسقاط الدولة المصرية.



