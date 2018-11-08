مصر توافق على حلول مقترحة لأزمة "سد النهضة"

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الرى

أعلنت وزارة الري عن موافقة اللجنة الثلاثية المؤلفة من مصر والسودان وإثيوبيا، على حلول مقترحة لدفع مسار الدراسات الفنية المتعلقة بسد "النهضة" الإثيوبي.

وقال "الري"، في بيان لها، اليوم الخميس، لكشف تفاصيل الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 5 و6 نوفمبر الجاري، إن "الاجتماع خُصص لمناقشة الأمور التعاقدية والمالية مع المكتب الاستشاري الفرنسي، المنوط به إجراء الدراسات الخاصة بتقييم تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)".

وتناول الاجتماع "استعراض أهم المعوقات والمشاكل التي جابهت المكتب الاستشاري الفرنسي نتيجة فترات التوقف الناجمة عن عدم توافق الدول الثلاث حول بعض الأمور وعلى رأسها التقرير الاستهلالي مع مناقشة سبل الحلول المقترحة لتلك المشاكل".

والتقرير الاستهلالي، يحوي دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي المتعلقة بالسد، وفترة ملئه وتشغيله.

ووفق البيان، تناول الاجتماع أيضًا، قيام اللجنة الثلاثية بالتوافق حول بعض الحلول المقترحة لتلك المشاكل سعيا إلى دفع مسار الدراسات الفنية خلال الفترة القادمة، دون تفاصيل.

وأشار البيان إلى أنه تم "الاتفاق على قيام المكتب الاستشاري بدراسة الحلول المقدمة من اللجنة الثلاثية لوضع رؤية واضحة لكيفية التعامل مع الموقف خلال الفترة القادمة"، دون توضيح ماهية تلك الحلول.

وتشهد اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء سد النهضة، تعثرًا لافتًا منذ فترة، في الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.



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