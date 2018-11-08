تطبيق يهدف لتخفيف «الكثافة المرورية» وتوفير «المحروقات»

08 نوفمبر 2018 - 05:24 م

أعلنت شركة «ديتو – Ditto» عن إطلاقها تطبيقًا يحمل ذات الاسم، يهدف لتقليل الازدحام والكثافة المرورية، وتوفير البنزين، وإيجاد دخل إضافي للأفراد، من خلال تطبيق يعمل على إيجاد الزملاء ممن لديهم ذات خط السير.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن التطبيق يبحث تقليل أعداد السيارات، ففي حال وجود اثنين يذهبان لذات الواجهة ومن ذات المكان أو مكان قريب منه، يصاحب أحدهما الآخر في سيارته ويشاركه تكلفة الطريق، إعمالاً لمبدأ المشاركة، وبذلك تقل أعداد السيارات التي تتحرك في ذات الطريق، وتقلل كمية المحروقات المستهلكة، إضافةً إلى تقليل تكلفة المشوار على الطرفين.

كما أوضحت الشركة أنها راعت جوانب الأمان في التطبيق، من خلال وجود خاصية «الثقة – trust » التي يمنحها المستخدمون لبعضهم البعض ولزملائهم ليطمئن الزملاء المشتركون بشأنهم، كما أضافت الشركة إمكانية صورًا ورقم السيارة ومواصفاتها ومواصفات السائق ومعلومات عنه تتضمن حتى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك – facebook ».

فيما أعرب محمد الجزار، مدير تسويق الشركة، عن سعادته بإطلاق الشركة للتطبيق في وقت قياسي، مشيراً إلى أنه يتوقع نجاحًا ساحقًا للتطبيق، نظراً للمميزات التي يوفرها، وفكرته الجديدة، إضافةً لمراعاة الشركة لجوانب الأمان المختلفة.



