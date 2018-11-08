بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

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الاتحاد الافريقى

الأهلي والترجي

الاتحاد الأفريقى \

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن قائمة القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى تقام فى التاسعة من مساء غد الجمعة بملعب رادس.

وأشار الاتحاد الأفريقى إلى أن القنوات الناقلة يصل عددها إلى 27 قناة، من بينها 9 قنوات مفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية ، وهى كل من  قناة ORTB من بنين،  قناة RTB من بوركينا فاسو،  قناة CRTV من الكاميرون، قناة RTI من كوت ديفوار،  قناة TGB من غينيا الاستوائية،  قناة ORTM من مالى، قناة RTNC من جمهورية الكونغو ، قناة RTS من السنغال، قناة TVT "تيلى ساحل" من توجو.

وجميع القنوات على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الإفريقية المفتوحة على قمر ياه سات ، كما انها  متوفرة على ترددات 10977 أفقى، 12604 أفقي، 10804 أفقى، 12521 افقي على قمر يوتلسات 16.

وكان الأهلى قد ألتقى مع الترجى فى ذهاب دور النهائى ، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف لنظيره التونسى.

وقد استقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تخصيص مدرج لجماهير النادى الأهلي التي ستحضر مباراة الترجي التونسى، غدا الجمعة، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، وحرصت بعثة الأهلي على التنسيق مع محمد الدلاجى، الملحق الأمنى بالكاف، من أجل توفير أقصى درجات الراحة للجماهير وكافة ما يلزم لتأمينها خلال المباراة، وتم التأكيد على تخصيص مدرج لجماهير الأهلى مع تأمينه بشكل مناسب، إلى جانب تسهيل عملية دخول وخروج الجماهير بصورة آمنة.


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