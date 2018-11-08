تركيا توقف البحث عن جثة خاشقجي بعد التأكد من إذابتها

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فريق التفتيش التركي
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خاشقجي

قال مصدر بمكتب المدعي العام التركي، إن النيابة العامة أوقفت عملية البحث عن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أن كل نقاط المراقبة والبحث أصبحت لا قيمة لها.

وقال المصدر في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة في خبر عاجل لها عبر حسابها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن الكيميائي أحمد الجنوبي وخبير السموم خالد الزهراني كانا ضمن فريق التحقيق السعودي وقاما بطمس الأدلة على مدى 7 أيام.

وكان المصدر أكد في وقت سابق، أن سلطات التحقيق التركية عثرت على بقايا أسيد الهيدروفلوريك ومواد كيميائية داخل البئر المتواجد بمنزل القنصل السعودي بإسطنبول والتي تم استخدامها في إذابة جثة خاشقجي.

وقال: عثرنا في بيت القنصل السعودي على بقايا أسيد الهيدروفلوريك ومواد كيميائية خاصة.

وتابع: عينات من الأسيد والمواد الكيميائية أخذت من البئر في بيت القنصل السعودي باسطنبول والصرف الصحي في المنطقة، مؤكدًا أن :النتائج التي وصلنا إليها هي أن جثة خاشقجي تم محوها بالكامل.

وأضاف أن: القتلة تعاملوا مع جثة خاشقجي وأذابوها بالأحماض داخل أحد غرف منزل القنصل السعودي

وأوضح: تم نقل الجثة بخمس حقائب من القنصلية إلى منزل القنصل على أيدي ماهر المطرب وصلاح الطبيقي وذعار الحربي وقام هؤلاء الثلاثة بإذابتها في منزل القنصل في عملية استغرقت حوالي ساعتين.


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