» النيابة تستأنف على إخلاء سبيل متظاهري التربية والتعليم

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التربية والتعليم

إخلاء سبيل

النيابة

الاستئناف

استأنفت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، على قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل 8 أشخاص بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل منهما، بتهمة التظاهر أمام وزارة التربية والتعليم.  

وكان قد قرر المستشار محمد دبوس قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 8 أشخاص بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل منهما، فى واقعة اتهامهم بالتظاهر دون إذن مسبق أمام وزارة التربية والتعليم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين، ووجهت لهم تهم التظاهر دون إذن مسبق، وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.


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