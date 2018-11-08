» ثلاثي الأهلي يغادر القاهرة غدًا لدعم الفريق في تونس

يغادر ثلاثي الأهلي أحمد فتحي وهشام محمد ومؤمن زكريا القاهرة متوجهين إلى تونس صباح غد الجمعة، لمؤازرة زملائهم في الفريق الأحمر أمام الترجي.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي فى التاسعة مساء غد الجمعة في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب الثلاثي عن المشاركة مع الأهلي في مباراة الغد، حيث يعاني فتحي من إصابة بمزق في العضلة الأمامية، فيما يشكو هشام من إجهاد في العضلة الخلفية، بينما تم استبعاد زكريا لوجهة نظر فنية.

ويرغب الثلاثي في دعم زملائهم ومؤازرتهم من ملعب المباراة، وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.