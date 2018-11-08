تصريحات مضادة للأهلي من قبل "الكاف"

وصف الاتحاد الإفريقي كرة القدم "كاف"، باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، بـ"المتواطئ"، وتعهد بمزيد من الإصلاحات، واتهم حكم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي برفض استخدام حكم الفيديو المساعد.

قال الاتحاد الإفريقي، في بيان صادر عبر موقعه الرسمي اليوم، الخميس: "بالنظر إلى الأحداث الأخيرة، العنف داخل الاستاد، ورفض الحكم استخدام حكم الفيديو المساعد، ولاعب يقوم بتمزيق قميصه أمام مدير فني متواطئ، الرئيس أبدى رغبته في اتخاذ مزيد من الإصلاحات".

وتابع: "بالرغم من العقوبات التي صدرت ضد 26 حكم والتحقيقات الجارية حاليًا، يرى الرئيس أن كاف مازال أمامه طريق طويل من أجل تنظيفه."

فاز الأهلي في ذهاب نهائي دوري الأبطال بنتيجة 3-1، ويلعب لقاء العودة غدًا الجمعة على استاد رادس من أجل تحديد البطل.