  • الخميس 08 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:40 م
بحث متقدم
مهدي عبيد شارف - حكم لقاء الأهلي والترجي

صحيفة تونسية تفجر مفاجأة عن حكم لقاء الأهلي والترجي

شعار جماعة الإخوان

الإخوان تغازل «البرادعي».. وشبابها: تكريس للفشل

الأهلي والترجي

بيان من "الداخلية" التونسية قبل مواجهة الأهلي والترجي

أرشيفية

حذف «عشوائي» من بطاقات التموين يثير اعتراضات النواب

عبدالخالق عبدالله

لهذا السبب.. المتاعب تنتظر الخليج العامين المقبلين

الدكتورة هالة زايد

حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

مصر تحبط محاولة لاغتيال «بن سلمان»

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

فريق التفتيش التركي

تركيا توقف البحث عن جثة خاشقجي بعد التأكد من إذابتها

أرشيفية

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

بالصور.. مياه الأمطار تغرق شوارع رأس البر

آخر الأخبار

مياه الأمطار تغرق شوارع رأس البر
مياه الأمطار تغرق شوارع رأس البر

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بائعة الخضار وصحافة المواطن

#

بالفيديو.. مفاجآت صادمة عن واقعة بائعة الخضار

#

أغرب تعليق من رئيس مدينة رأس البر على واقعة "بائعة الخضار"

#

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تونس إلى 6 قتلى

الامطار

دمياط

راس البر

تسببت الأمطار التى سقطت على محافظة دمياط اليوم، فى غرق عددا من الشوارع الرئيسية والجانبية وخاصة فى مدن رأس البر وعزبة البرج.

كما تسببت الأمطار وانسداد بلاعات تصريف مياه الأمطار فى تحول عدد من المناطق إلى جزر منعزلة بسبب تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار وحاصرت مياه الأمطار سكان شوارع 63 و79 والمنطقة الأولى.

من جانبها وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رؤساء المدن والمراكز بالتواجد بالشوارع ورفع آثار مياه الأمطار المتراكمة وإعادة حركة السير إلى طبيعتها فى أقرب وقت.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» منجم تونسي: الترجي سيفوز على الأهلي
» انخفاض حوادث الطرق خلال آخر عامين
» تعرف على مذيعي إياب نهائي إفريقيا غدًا
» صاحب شركة يطلق النار على نفسه وسط المارة بالهرم
» أزمة بملعب رادس بسبب المران الختامي للأهلى والترجي
» الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة 6 أشهر
» الكشف عن هوية منفذ هجوم كاليفورنيا
» بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي
» الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية
» بالصور.. مياه الأمطار تغرق شوارع رأس البر
» دعوات إسرائيلية لاستقالة نتنياهو

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة