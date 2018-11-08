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أول رد من "الجبلاية" على بيان "الكاف" المضاد للأهلي

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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

كارتيرون

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن الجبلاية لم تتأخر وتقصر في مساندة الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف "شوبير"، في تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "عقدنا جلسة بقيادة هاني أبوريدة من أجل دعم الأهلي، وتدخلنا لعدم رفع الإيقاف عن فرانك كوم والزوادي لاعبي الترجي، ولم يكن بإمكاننا تعطيل رفع الإيقاف عن مدرج الفيراج".

وكشف: "نرفض اتهام كارتيرون بالمتواطئ وما حدث في بيان الكاف غير مقبول".

وتابع: "أنا مندهش مما يحدث وأجريت اتصالات بأبوريدة في تونس وأكد أن الأوضاع مطمئنة تجاه الأهلي وأنه يتابع ما يحدث".

وواصل: "هاني أبوريدة تلقى 15 اتصال هاتفي من محمود الخطيب خلال الساعات الأخيرة وهناك تنسيق كامل لضمان عدم تعرض الأهلي لأي معوقات او أزمات خارج المستطيل الأخضر ولن نسمح بذلك وأوصلنا رسائل للكاف بهذا المعنى".

وأكد: "مندهش جدا من موجات الهجوم على الأهلي من داخل مصر قبل خارجها ودعوات التعصب جعلتنا ننقسم بينما توحدت تونس كلها خلف الترجي، فمن المؤكد ان جمهور الترجي سيتأثر بشدة بما قاله الكاف على كارتيرون"

كان كاف قد وصف الفرنسي كارتيرون المدير الفني للأهلي بالمدرب المتواطئ الذي شاهد أزارو يمزق قميصه في لقاء الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي، في تمام التاسعة مساء غد الجمعة، على استاد "رادس" في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية وسط حضور 50 ألف متفرج.



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