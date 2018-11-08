سقوط "ديلر" الزاوية الحمراء بـ3 آلاف جرام "فودو"

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ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة بمناطق "العشش" في الزاوية الحمراء، وبحوزته 3 آلاف جرام "فودو".

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء يقودها المقدم أحمد إبراهيم رئيس المباحث، من ضبط "محمود.س"، 19 سنة، عاطل، أثناء تواجده بمدخل عقار في منزله في منطقة المساكن، وكشفت المعاينة أن المتهم يخفي كمية من الفودو وزنت 3 كيلو جرام، في "بير سلم" المنزل، كما ضبطت بحوزته مبلغًا ماليًا قدره 180 جنيهًا، وهاتف محمول.

أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



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