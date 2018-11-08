وفاة أشهر مؤلف موسيقى حب عالميًا

08 نوفمبر 2018 - 08:43 م

أعلن عمدة مدينة نيس الفرنسية، كريستيان أستروزي، مساء أمس الأربعاء، وفاة الملحن الفرنسي فرانسيس لاي، مؤلف أشهر موسيقى حب عالمياً والتي قدمها لفيلم "قصة حب"، ونال عنها "أوسكار" أفضل موسيقى تصويرية وجائزة "غولدن غلوب".

وقدَّم أستروزي تعازيه لأقارب لاي (86 عاماً)، وأصدقائه، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وُلد فرانسيس لاي عام 1932، في مدينة نيس الفرنسية، وبدأ مسيرته الفنية عازفاً على آلة "الأكورديون"، ورافق الشاعر والمغني برنار ديمي، قبل أن يباشر تأليف الأغاني لكبار تلك الفترة من أمثال؛ إديت بياف، وجولييت غريكو، وإيف مونتان.

يقول النقاد إن لقاء لاي مع السينمائي كلود لولوش، عام 1965، شكَّل المنعطف الفعلي في حياته.

وقد وضع موسيقى فيلم "إن أوم إيه أون فام" (رجل وامرأة) لكلود لولوش مع "شابادا-بادا" الشهيرة التي غنتها نيكول كراويي، وقد استعيدت أكثر من 200 مرة بعد ذلك.

وقد حازت أغاني لاي شهرة واسعة في العالم، كما عززت شهرته العالمية الموسيقى التصويرية التي قدمها لأفلام مثل: وبيليتيس (1976)، وإيمانويل (1976) و"قصة حب"، والتي نال عنها أوسكار أفضل موسيقى تصويرية وجائزة "غولدن غلوب"، وترشح للعديد من الجوائز العالمية المرموقة.