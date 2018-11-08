بيان من "الداخلية" التونسية قبل مواجهة الأهلي والترجي

08 نوفمبر 2018 - 08:45 م

أصدرت وزارة الداخلية التونسية، بيانًا رسميًا نشرته وسائل الإعلام حول إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي.

ونشر الموقع الرسمي لإذاعة "شمس إف إم"، بيان وزارة الداخلية والذي شدد على عدد من الأمور أبرزها موعد إغلاق أبواب الملعب.

وذكرت وزارة الداخلية في البيان: "يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 16.00 بتوقيت القاهرة، وغلقها على الساعة 17.30 ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت.

وأضافت: "يتعين على حاملي التذاكر التقيد بأرقام أبواب الدخول المنصوص عليها بالتذكرة."

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي عند الساعة 9 بتوقيت القاهرة، لحساب الدور النهائي بدوري أبطال إفريقيا، وكان الأهلي قد تمكن من الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.



