تفاصيل سرقة سائق توكتوك بالشطة

08 نوفمبر 2018 - 08:48 م

ضبطت مباحث القاهرة، عاطلًا اعتدى على سائق وضربه بشومة، بعد أن ألقى "شطة" في عينيه لسرقة "توكتوك" بمنطقة الأميرية.

التفاصيل بدأت أثناء مرور دورية أمنية يقودها الرائد محمد عبدالظاهر معاون مباحث الأميرية سمعت استغاثة من صبي يعمل سائق "توكتوك"، ومصابًا بكدمات بالوجه واحمرار بالعينين.

وقال لرجال المباحث إن أحد الأشخاص استوقفه واستولى على "التوكتوك" قيادته كُرهاً عنه عقب إلقاء مسحوق "شطة" على وجهه والتعدي عليه بعصا خشبية وفر هاربا مُحدثًا ما به من إصابات.

تمكن رجال المباحث من ضبطه وتبين أنه "محسن ا."، 31 سنة، عاطل وبحوزته التوكتوك وشومة مثبت بها قطعة معدنية، وكيس بداخله مسحوق "شطة"، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



