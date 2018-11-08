"الجبلاية": بيان "كاف" عن كارتيرون مرفوض

08 نوفمبر 2018 - 08:55 م

رفض أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اتهام الاتحاد الأفريقي "كاف" للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي، بالتواطؤ، على خلفية أحداث مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي.

وقال "شوبير"، في تصريحات لإذاعة "أون سبورت"، "نرفض اتهام كارتيرون بالمتواطئ، وما حدث في بيان كاف غير مقبول"، مؤكدًا أن الجبلاية لم تتأخر، في مساندة الأهلي، قبل مواجهة الترجي التونسي، بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف "شوبير"، "عقدنا جلسة بقيادة هاني أبوريدة من أجل دعم الأهلي، وتدخلنا لعدم رفع الإيقاف عن فرانك كوم وشمس الدين الزوادي لاعبي الترجي، ولم يكن بإمكاننا تعطيل رفع الإيقاف عن مدرج الفيراج".

وتابع "شوبير": "أنا مندهش مما يحدث وأجريت اتصالات بأبو ريدة في تونس، وأكد أن الأوضاع مطمئنة تجاه الأهلي، وأنه يتابع ما يحدث".

وأوضح أن "هاني أبو ريدة تلقى 15 اتصالًا هاتفيًا من محمود الخطيب خلال الساعات الأخيرة، وهناك تنسيق كامل لضمان عدم تعرض الأهلي لأي معوقات أو أزمات خارج المستطيل الأخضر، ولن نسمح بذلك وأوصلنا رسائل لكاف بهذا المعنى".

كان "كاف" قد وصف الفرنسي كارتيرون المدير الفني للأهلي بالمدرب المتواطئ الذي شاهد أزارو يمزق قميصه في لقاء الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي، في تمام التاسعة مساء غد الجمعة، على ستاد "رادس" في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية وسط حضور 50 ألف متفرج.



