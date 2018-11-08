08 نوفمبر 2018 - 08:59 م

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بطلق ناري داخل سيارته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل سيارة بالجيزة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مالك السيارة مصابا بطلق ناري، وأشارت التحريات الأولية إلى إحتمالية انتحاره.

وانتقل خبراء المعمل الجنائي لإجراء المعاينة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.