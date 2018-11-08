الإخوان تغازل «البرادعي».. وشبابها: تكريس للفشل

08 نوفمبر 2018 - 09:02 م

غازلت جماعة "الإخوان المسلمين"، الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإعراب عن ترحيبها بدعوته إلى توحيد المعارضة المصرية.

وقبل أيام، دعا البرادعي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" لتوحد المعارضة ونبذ الخلافات بين أطيافها، قائلاً: "ما أراه من تركيز منذ قيام الثورة على انقساماتنا إلى ليبراليين واشتراكيين وإسلاميين وغيرها من المسميات التي أدت إلى انحراف الثورة يجب أن يتوقف فوراً إن أردنا بناء الوطن! الاختلاف ترف لانملكه حاليًا. قبل كل هذا وبعده وفى تلك المرحلة نحن مصريون أولاً. مصر ستتقدم بِنَا جميعًا".

وفيما نفى حدوث أي تواصل بين الإخوان والبرادعي، وذلك منذ يوليو 2013، قال إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة في تصريحات صحفية: "نحن مع أي تحرك أو دعوة صادقة توحد المصريين على اختلاف أفكارهم وتوجهاتهم وأيديولوجياتهم لنكون جميعًا على قلب رجل واحد".

وأشار إلى أن "الدعوة لتوحد جميع القوى الوطنية ديدن جماعة الإخوان عبر تاريخها، وأكدت على ذلك مرارًا وتكرارًا، فوحدة الشعب المصري من أجل مصر حاضرًا ومستقبلاً من ثوابت الجماعة، والأهم دائما هي مصر الوطن ومصلحة الشعب".

غير أن الدعوة أثارت انقسامًا في ردود الفعل حولها.

خالد متولي، العضو المؤسس بحزب "الدستور" أكد أن "دعوة البرادعي جاءت في وقتها".

وأضاف: "توحد المعارضة حاليًا بجميع فئاتها هو الحل الوحيد للخروج من الوضع السياسي المعقد حاليًا"، وشدد على ضرورة أن يجتمع الفرقاء في اقرب وقت ممكن نحو بناء معارضة قوية قادرة على التماسك.

فيما قوبلت الدعوة بالهجوم من شباب جماعة "الإخوان المسلمين"، ووصفها أحد القيادات بأنها "ما هي إلا تكريسًا للفشل من جانب الجماعة".

وأضاف القيادي - الذي فضل عدم نشر اسمه - أن "إبراهيم منير وقيادات الجماعة فشلت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، ويحاولون كل فترة أن يخرجوا من هذا المأزق لكنهم لن يستطيعوا".

وأكد أن "محاولات توحيد المعارضة حاليًا بعيدة عن الواقع، لأن التيار الليبرالي يرفض قبول "الإخوان"، لأنه يعلم جيدًا أنها قوة كبيرة على عكس ما يريدها ضعيفة دومًا".