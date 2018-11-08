» صاحب شركة يطلق النار على نفسه وسط المارة بالهرم

08 نوفمبر 2018 - 09:05 م

أطلق صاحب شركة توريدات، النار على نفسه وسط ذهول من المارة بشارع نصر الدين، في الهرم.

وجاء في التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية، أن الشاب الأربعيني كان يستقل سيارته وخرج من نفق الجيزة، وتوقف في شارع نصر الدين وأطلق على نفسه الرصاص، واستقرت الطلقة في رأسه.

وأضافت التحريات أن الشاب نقل إلى مستشفى أم المصريين في حالة سيئة، وأمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.



