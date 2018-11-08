نجلاء فتحي تغيب عن عزاء زوجها حمدي قنديل

08 نوفمبر 2018 - 09:06 م

أقيم مساء اليوم الخميس، عزاء الكاتب الصحفي حمدي قنديل، في مسجد عمر مكرم وسط القاهرة.

وحرص عدد من مشاهير الفن والإعلام والسياسة على تقديم واجب العزاء في رحيل حمدي قنديل، ومنهم الممثل خالد النبوي، والإعلاميان محمود سعد ومنى الشاذلي، والممثلة نادية الجندي، والسياسي حمدين صباحي.

وغابت الممثلة المصرية نجلاء فتحي عن حضور عزاء زوجها حمدي قنديل، بسبب حالتها النفسية السيئة، وحضرت بالنيابة عنها ابنتها ياسمين، لتلقي العزاء.

وفي مذكراته التي طرحها قبل 4 سنوات، وتحمل عنوان "عشت مرتين"، ذكر الإعلامي الراحل أنه التقى نجلاء فتحي للمرة الأولى، في عام 1991، أثناء تغطيته لمهرجان القاهرة السينمائي.

وظل حمدي قنديل ملازما لزوجته نجلاء فتحي في رحلة علاجها من مرض "الصدفية" في أوروبا، التي أصيبت به في عام 2015.