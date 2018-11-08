عراف تونسي: هذا هو الفريق الخاسر غدًا

08 نوفمبر 2018 - 09:24 م

توقع محسن العيفة، منجم تونسي، فوز فريق نادي الترجي التونسي على النادي الأهلي في لقاء الفريقين غدا الجمعة في التاسعة مساء بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس.

وأكد "العيفة"، بحسب صحيفة "الصريح" فوز الترجي بالمباراة، لكنه لم يحدد إذا كان سيحقق اللقب أم لا خاصة بعد هزيمة الفريق ذهابا بثلاثة أهداف لهدف بالإسكندرية.

وأضافت الصحيفة أن العيفة حذر من إمكانية حدوث أعمال شغب من جماهير الترجي وهو ما قد يتم استغلاله من قبل النادي الأهلي.