» أزمة بملعب رادس بسبب المران الختامي للأهلى والترجي

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ملعب

الترجى

رادس

شهد ملعب رادس، اليوم الخميس، أزمة جديدة بين ناديي الأهلي والترجي التونسي بسبب المران الأخير للفريقين قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة.

وقالت صحيفة "نسمة" التونسية أن المسئولين عن الإستاد طلبوا من الأهلي تغيير موعد المران الختامي والتدرب في السادسة مساء بدلا من الثامنة إلا أن الأهلي حضر في الثامنة وخالف موعد التدريب ما أدى إلى خلق أزمة مع مسئولي الترجي الذين حضروا في نفس الموعد.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في برج العرب بالإسكندرية.


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