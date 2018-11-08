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التخطيط: إنشاء 200 حاضنة أعمال سنويًا لزيادة التشغيل وخلق الوظائف

الحياة السياسية

هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط

حسن علام

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أعلنت وزيرة التخطيط، الدكتور هالة السعيد، التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال حيث تستهدف الوزارة إنشاء 200 حاضنة سنويًا كأحد المداخل الرئيسية التي تعول عليها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل وخلق الوظائف وتشجيع ريادة الأعمال.

قالت "السعيد" اليوم، الخميس، إن ما يشهده معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار، من اهتمام ومشاركة واسعة من قبل الوزراء والمسئولين يعد تجسيدا للأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتشجيع الابتكار والبحث العلمي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتوجه التنموي للدولة المصرية، وفقًا لما حددته استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، مشيرة إلى أن البعد الاقتصادي يعد محورًا رئيسيًا لتشجيع المعرفة والابتكار والبحـث العلمـي.

وأضافت "السعيد"، في كلمتها خلال فعاليات افتتاح المعرض، اليوم، أن الرؤية المستقبلية تتضمن أن تكون مصر بحـلول عام 2030 مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، إلى جانب وجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة وربط تطبيقات المعرفة، ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات التنموية الوطنية، وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة المحفزة لتوطين وإنتاج المعرفة والابتكار وما يتطلبه ذلك من تشريعات وسياسات استثمارية وتمويلية وتطوير للبنية الأساسية والتكنولوجية اللازمة.

وأكدت أن برنامج عمل الحكومة يؤكد استمرار العمل وفقًا لهذا التوجه ولتحقيق هذه الرؤية، حيث حددت الحكومة عددًا من البرامج التنفيذية الرئيسية التي تهدف لنشر ثقافة العلوم والابتكار وذلك من خلال، مواصلة برنامج جامعة الطفل بمشاركة 31 جامعة مصرية، وتفعيل برامج أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، والتوسع في إقامة المعارض الدولية للابتكارات ومتاحف العلوم، مشيرة إلى دور الدولة في ترسيخ الفهم والابتكار في إطار السعي لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي من خلال الاستراتيجية الطموحة والجهود الملموسة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



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