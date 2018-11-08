» منجم تونسي: الترجي سيفوز على الأهلي

08 نوفمبر 2018 - 09:32 م

توقع محسن العيفة منجم تونسي أن يحقق نادي الترجي التونسي الفوز على النادي الأهلي في لقاء الفريقين غدا الجمعة في التاسعة مساء بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس.

ونقلت صحيفة الصريح التونسية تصريحات المنجم الفلكي الذي أكد أن الترجي سيفوز بالمباراة ولكنه لم يحدد إذا كان سيحقق اللقب أم لا خاصة بعد هزيمة الفريق ذهابا بثلاثة أهداف لهدف بالإسكندرية.

وأضافت الصحيفة أن العيفة حذر من إمكانية حدوث أعمال شغب من جماهير الترجي وهو ما قد يتم استغلاله من قبل النادي الأهلي.

وأوضحت الصحيفة أن محسن العيفة يعتبر من أشهر الذين تكهنوا بالعديد من النتائج الكروية وحتى إصابات اللاعبين وكانت أغلبها صحيحة.



