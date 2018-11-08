مارسيلو يحصد جائزة لاعب الشهر مع ريال مدريد

حصد البرازيلي «مارسيلو»، ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم، جائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقدم «مارسيلو» مستوى متميز، في مواجهات ريال مدريد خلال شهر أكتوبر، بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف، بمرمى كلًا من: ليفانتي وبرشلونة بالدوري الإسباني، وهدف في فيكتوريا بلزن التشيكي بدوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج».

وتسلم «مارسيلو»، جائزة أفضل لاعب في الريال، قبل خوض تدريبات الفريق الملكي اليوم، والتي شهدت عودة النجم البرازيلي، بعد غيابه منذ لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة بداعي الإصابة.

ويستعد «مارسيلو»، مع الفريق الملكي لمواجهة سيلتا فيجو، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا الإسبانية.