"النقل": حوادث الطرق انخفضت آخر عامين

08 نوفمبر 2018 - 10:40 م

قال الدكتور خالد حمدي، مساعد أول وزير النقل، إن الوزارة عقدت ورشة عمل لمناقشة الرؤية السويدية في تقليل حوادث الطرق.



وأشار «حمدي»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «إل تي سي»، مساء الخميس، إلى أن نسبة حوادث الطرق في مصر انخفضت آخر عامين بنسبة 27% بفضل شبكة الطرق الجديدة.

