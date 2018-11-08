"بكري" يحذر من هذا الأمر في نهائي دوري الأبطال

08 نوفمبر 2018 - 10:30 م

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب التونسي شعب عظيم ومضياف، وشعب كان يقف مع العراق وساند القضية الفلسطينية ويعرف دائما عن قدر مصر.



وأوضح "بكري"، ببرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي سيواجه الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بتونس، مبديا تخوفه من حدوث أزمة بين جماهير الناديين.

