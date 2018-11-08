الرباط: مبادرة العاهل المغربي تفتح مرحلة جديدة في العلاقات

08 نوفمبر 2018 - 11:00 م

أكد المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي اليوم الخميس، أن المغرب ينتقل بعد مبادرة الملك محمد السادس إطلاق حوار مباشر مع الجزائر إلى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.



وقال الخلفي للصحفيين عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة مجندة لتطبيق هذه المبادرة التاريخية التي تجلت في تقديم اقتراح عملي ملموس يقوم على يد ممدودة للجزائر وتبديد سوء التفاهم ووضع إطار للتعاون بين الرباط والجزائر.



وأضاف المسؤول المغربي: «ينبغي أن نبني كما جاء في الخطاب الملكي، على الماضي المشترك وماضي المقاومة المشتركة، وأن نؤسس من روابط الأسر مستقبلًا لنا جميعًا».

