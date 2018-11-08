  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:25 ص
بحث متقدم
إغلاق ٢١ مزرعة دواجن لمخالفتها الشروط البيئية بالمنيا

سعر كيلو الفراخ سيصل لـ 70 جنيهًا لهذا السبب

الأهلي والترجي

"بكري" يحذر من هذا الأمر في نهائي دوري الأبطال

أرشيفية

«حلوى المولد النبوي».. للأغنياء فقط

مهدي عبيد شارف - حكم لقاء الأهلي والترجي

صحيفة تونسية تفجر مفاجأة عن حكم لقاء الأهلي والترجي

الانتربول السعودي

"الإنتربول السعودي" يحذر من هذا الأمر الخطير

أرشيفية

حذف «عشوائي» من بطاقات التموين يثير اعتراضات النواب

عبدالخالق عبدالله

لهذا السبب.. المتاعب تنتظر الخليج العامين المقبلين

الدكتورة هالة زايد

حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

مصر تحبط محاولة لاغتيال «بن سلمان»

فريق التفتيش التركي

تركيا توقف البحث عن جثة خاشقجي بعد التأكد من إذابتها

مع الجزائر..

الرباط: مبادرة العاهل المغربي تفتح مرحلة جديدة في العلاقات

عرب وعالم

عاهل المغرب: أنا أمير المؤمنين بجميع الديانات
عاهل المغرب: أنا أمير المؤمنين بجميع الديانات

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العاهل المغربي يدعو الجزائر إلى حوار مباشر وصريح

#

الملك سلمان يؤكد لبوتين تصميمه على محاسبة قتلة خاشقجي

#

تفاصيل جديدة حول مبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف

#

"عنيك في عنينا" تعلن ارتفاع عدد المستفيدين لـ69 ألف شخص

أكد المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي اليوم الخميس، أن المغرب ينتقل بعد مبادرة الملك محمد السادس إطلاق حوار مباشر مع الجزائر إلى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وقال الخلفي للصحفيين عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة مجندة لتطبيق هذه المبادرة التاريخية التي تجلت في تقديم اقتراح عملي ملموس يقوم على يد ممدودة للجزائر وتبديد سوء التفاهم ووضع إطار للتعاون بين الرباط والجزائر.
وأضاف المسؤول المغربي: «ينبغي أن نبني كما جاء في الخطاب الملكي، على الماضي المشترك وماضي المقاومة المشتركة، وأن نؤسس من روابط الأسر مستقبلًا لنا جميعًا».
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بقضية أو بمستجد بقدر ما يتعلق بتوجه لبناء مستقبل يخدم مصالح الشعبين دون تدخل طرف ثالث أو وسيط، وقال إن المبادرة الملكية تضع أسس«مسار آخر ملموس وعملي، فيه تعبير عن الاستعداد للحوار المباشر بوضوح وبحسن نية وبصدق ودون شروط أو استثناءات وبصراحة وموضوعية، لأن هناك خلافات ظرفية وخلافات موضوعية».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "هاكرز" تونسي يخترق موقع الأهلي وينشر هذا الخبر
» موزع دواجن: حظر بيع الطيور الحية لصالح هؤلاء
» منجم تونسي: الترجي سيفوز على الأهلي
» انخفاض حوادث الطرق خلال آخر عامين
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» تعرف على مذيعي إياب نهائي إفريقيا غدًا
» صاحب شركة يطلق النار على نفسه وسط المارة بالهرم
» أزمة بملعب رادس بسبب المران الختامي للأهلى والترجي
» الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة 6 أشهر
» الكشف عن هوية منفذ هجوم كاليفورنيا
» بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة