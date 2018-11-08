  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:24 ص
بحث متقدم
إغلاق ٢١ مزرعة دواجن لمخالفتها الشروط البيئية بالمنيا

سعر كيلو الفراخ سيصل لـ 70 جنيهًا لهذا السبب

الأهلي والترجي

"بكري" يحذر من هذا الأمر في نهائي دوري الأبطال

أرشيفية

«حلوى المولد النبوي».. للأغنياء فقط

مهدي عبيد شارف - حكم لقاء الأهلي والترجي

صحيفة تونسية تفجر مفاجأة عن حكم لقاء الأهلي والترجي

الانتربول السعودي

"الإنتربول السعودي" يحذر من هذا الأمر الخطير

أرشيفية

حذف «عشوائي» من بطاقات التموين يثير اعتراضات النواب

عبدالخالق عبدالله

لهذا السبب.. المتاعب تنتظر الخليج العامين المقبلين

الدكتورة هالة زايد

حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

مصر تحبط محاولة لاغتيال «بن سلمان»

فريق التفتيش التركي

تركيا توقف البحث عن جثة خاشقجي بعد التأكد من إذابتها

بعد خماسية الأبطال..

جماهير ريال مدريد تُطالب باستمرار "سولارى"

الرياضة

سولاري
سولاري

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ«راموس» بعد خناقة التدريبات

#

جماهير الريال.. "لم يحضر أحد" بسبب رحيل رونالدو

#

أول تعليق لـ«راموس» بعد خسارة السوبر الأوروبي

#

جماهير ريال مدريد ترغب في هذا اللاعب بديلًا لـ"رونالدو"

ذكرت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، أن جماهير ريال مدريد تطالب باستمرار سانتياجو سولارى، المدير الفنى للفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج المميزة الذى يحققها الملكى منذ توليه المسؤولية الفنية، عقب إقالة جولين لوبيتيجى، مؤخرًا.
وكان ريال مدريد قد حقق فوزا عريضا على فيكتوريا بلزن التشيكى، بنتيجة 5/0، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المجموعات لدورى أبطال أوروبا.
ووضعت صحيفة «آس»، الإسبانية، صورة للاعبى الريال وهم يحتفلون بالأهداف، وعنونت: «كف على وجه الأزمة»، فى إشارة منها إلى خماسية الميرنجى فى شباك فيكتوريا بلزن.
وأبرزت الصحيفة أن المدير الفنى الجديد للملكى سانتياجو سولارى أصبح رصيده «11/0 فى ثلاث مباريات» مع الريال، فى إشارة إلى رصيد الأهداف الذى حققه فى المباريات الثلاث التى قادها منذ توليه الإدارة الفنية دون أن تهتز شباك الريال فى أى منها.
كما وضعت صحيفة «ماركا» صورة الفرنسى كريم بنزيمة، الذى سجل هدفين من خماسية الريال، وقالت: عودة للحياة بأهداف رائعة، مضيفة أن الملكى يتعافى بتوجيه ضربة قوية لفيكتوريا.
وفى عنوان آخر، أشارت الصحيفة إلى أن هدفين رائعين من بنزيمة وكروس توجا حفلة الأهداف التى كان لها تأثير العلاج النفسى على اللاعبين، موضحة أن سولارى اتخذ قراره بشأن مشاركة الحارس كورتوا فى دورى أبطال أوروبا.
وتحدثت كذلك عن أن خماسية الريال تقرب مدربه المؤقت الأرجنتينى سانتياجو سولارى من الاستمرار، مشيرة إلى أن نفس الخماسية هى ما أطاحت بالمدرب السابق جولين لوبيتيجى من قيادة الفريق الملكى بعد السقوط المروع أمام برشلونة فى الكلاسيكو.
أما صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الكتالونية، قالت: «انتصار مدريدى بلا مقاومة»، مشيرة إلى أن فريق فيكتوريا بلزن ضعيف للغاية، الأمر الذى أتيح الفرصة للاعبى الريال بالفوز بخماسية نظيفة.
كما انتقدت سيرجيو راموس، بعد إصابته لأحد لاعبى فيكتوريا بلزن بالأنف، تحت عنوان: «اعتداء وحشى آخر من راموس وحفلة أهداف للملكى».
وذكرت صحيفة «سبورت» أن الجميع ينتقد راموس بعد مواصلته إثارة الجدل فى ظل اعتدائه المستمر على اللاعبين خلال مباريات الريال.
وتسبب راموس فى إسالة الدماء من وجه لاعب فيكتوريا بلزن التشيكى، بعد ضربة مرفق قوية ضد اللاعب ميلان هافل، ليسقط اللاعب غارقاً فى دمائه.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بهجوم حاد على قائد الميرنجى بعد ضربه لمنافسه بالمرفق فى وجهه، فى حركة وصفها الكثيرون بـ«القذرة».
وفتحت الجماهير النار على راموس، عبر وسائل التواصل الاجتماعى «تويتر»، حيث وصف أحد المتابعين ضرب راموس للاعب التشيكى بأنه وصمة عار، خاصة أنه لم يذهب للاطمئنان على اللاعب ولم يهتم بحالته أبدًا.
وأضاف آخر قائلاً: «إنها نسخة من ضربة كاريوس»، فى إشارة للضربة التى وجهها راموس لحارس ليفربول كاريوس، فى نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى.
وعلق آخر أيضاً: «راموس مثال للبلطجة القذرة، هو مستمر فى هذا منذ سنوات»، كما وصفه آخر: «سيرجيو راموس هو الشرير الأكبر فى جيلنا».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "هاكرز" تونسي يخترق موقع الأهلي وينشر هذا الخبر
» موزع دواجن: حظر بيع الطيور الحية لصالح هؤلاء
» منجم تونسي: الترجي سيفوز على الأهلي
» انخفاض حوادث الطرق خلال آخر عامين
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» تعرف على مذيعي إياب نهائي إفريقيا غدًا
» صاحب شركة يطلق النار على نفسه وسط المارة بالهرم
» أزمة بملعب رادس بسبب المران الختامي للأهلى والترجي
» الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة 6 أشهر
» الكشف عن هوية منفذ هجوم كاليفورنيا
» بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة