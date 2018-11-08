جماهير ريال مدريد تُطالب باستمرار "سولارى"

08 نوفمبر 2018 - 11:10 م

ذكرت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، أن جماهير ريال مدريد تطالب باستمرار سانتياجو سولارى، المدير الفنى للفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج المميزة الذى يحققها الملكى منذ توليه المسؤولية الفنية، عقب إقالة جولين لوبيتيجى، مؤخرًا.



وكان ريال مدريد قد حقق فوزا عريضا على فيكتوريا بلزن التشيكى، بنتيجة 5/0، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المجموعات لدورى أبطال أوروبا.



ووضعت صحيفة «آس»، الإسبانية، صورة للاعبى الريال وهم يحتفلون بالأهداف، وعنونت: «كف على وجه الأزمة»، فى إشارة منها إلى خماسية الميرنجى فى شباك فيكتوريا بلزن.



وأبرزت الصحيفة أن المدير الفنى الجديد للملكى سانتياجو سولارى أصبح رصيده «11/0 فى ثلاث مباريات» مع الريال، فى إشارة إلى رصيد الأهداف الذى حققه فى المباريات الثلاث التى قادها منذ توليه الإدارة الفنية دون أن تهتز شباك الريال فى أى منها.



كما وضعت صحيفة «ماركا» صورة الفرنسى كريم بنزيمة، الذى سجل هدفين من خماسية الريال، وقالت: عودة للحياة بأهداف رائعة، مضيفة أن الملكى يتعافى بتوجيه ضربة قوية لفيكتوريا.



وفى عنوان آخر، أشارت الصحيفة إلى أن هدفين رائعين من بنزيمة وكروس توجا حفلة الأهداف التى كان لها تأثير العلاج النفسى على اللاعبين، موضحة أن سولارى اتخذ قراره بشأن مشاركة الحارس كورتوا فى دورى أبطال أوروبا.



وتحدثت كذلك عن أن خماسية الريال تقرب مدربه المؤقت الأرجنتينى سانتياجو سولارى من الاستمرار، مشيرة إلى أن نفس الخماسية هى ما أطاحت بالمدرب السابق جولين لوبيتيجى من قيادة الفريق الملكى بعد السقوط المروع أمام برشلونة فى الكلاسيكو.



أما صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الكتالونية، قالت: «انتصار مدريدى بلا مقاومة»، مشيرة إلى أن فريق فيكتوريا بلزن ضعيف للغاية، الأمر الذى أتيح الفرصة للاعبى الريال بالفوز بخماسية نظيفة.



كما انتقدت سيرجيو راموس، بعد إصابته لأحد لاعبى فيكتوريا بلزن بالأنف، تحت عنوان: «اعتداء وحشى آخر من راموس وحفلة أهداف للملكى».



وذكرت صحيفة «سبورت» أن الجميع ينتقد راموس بعد مواصلته إثارة الجدل فى ظل اعتدائه المستمر على اللاعبين خلال مباريات الريال.



وتسبب راموس فى إسالة الدماء من وجه لاعب فيكتوريا بلزن التشيكى، بعد ضربة مرفق قوية ضد اللاعب ميلان هافل، ليسقط اللاعب غارقاً فى دمائه.



واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بهجوم حاد على قائد الميرنجى بعد ضربه لمنافسه بالمرفق فى وجهه، فى حركة وصفها الكثيرون بـ«القذرة».



وفتحت الجماهير النار على راموس، عبر وسائل التواصل الاجتماعى «تويتر»، حيث وصف أحد المتابعين ضرب راموس للاعب التشيكى بأنه وصمة عار، خاصة أنه لم يذهب للاطمئنان على اللاعب ولم يهتم بحالته أبدًا.



وأضاف آخر قائلاً: «إنها نسخة من ضربة كاريوس»، فى إشارة للضربة التى وجهها راموس لحارس ليفربول كاريوس، فى نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى.

