سعر كيلو الفراخ سيصل لـ 70 جنيهًا لهذا السبب

08 نوفمبر 2018 - 11:20 م

قال محمد غريب، تاجر دواجن، تعليقا على قرار حظر تداول الدواجن الحية بين المحافظات، إن هذا القرار عار على الدولة ودليل على أن الحكومة لا تفقه شئ.



وأوضح "غريب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من سيزرع المليون" عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء الخميس، على أنه في حالة إذا تم تطبيق هذا القرار سيصل سعر كيلو الفراخ إلى 70 جنيهًا.

