  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:24 ص
بحث متقدم
إغلاق ٢١ مزرعة دواجن لمخالفتها الشروط البيئية بالمنيا

سعر كيلو الفراخ سيصل لـ 70 جنيهًا لهذا السبب

الأهلي والترجي

"بكري" يحذر من هذا الأمر في نهائي دوري الأبطال

أرشيفية

«حلوى المولد النبوي».. للأغنياء فقط

مهدي عبيد شارف - حكم لقاء الأهلي والترجي

صحيفة تونسية تفجر مفاجأة عن حكم لقاء الأهلي والترجي

الانتربول السعودي

"الإنتربول السعودي" يحذر من هذا الأمر الخطير

أرشيفية

حذف «عشوائي» من بطاقات التموين يثير اعتراضات النواب

عبدالخالق عبدالله

لهذا السبب.. المتاعب تنتظر الخليج العامين المقبلين

الدكتورة هالة زايد

حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

مصر تحبط محاولة لاغتيال «بن سلمان»

فريق التفتيش التركي

تركيا توقف البحث عن جثة خاشقجي بعد التأكد من إذابتها

بالفيديو..

سعر كيلو الفراخ سيصل لـ 70 جنيهًا لهذا السبب

آخر الأخبار

إغلاق ٢١ مزرعة دواجن لمخالفتها الشروط البيئية بالمنيا
إغلاق ٢١ مزرعة دواجن لمخالفتها الشروط البيئية بالمنيا

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

موسى: انتظروا هذه الكارثة العام المقبل

#

قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن واللحوم المجمدة

#

الذهب يواصل التراجع ليسجل هذا الرقم

#

"الصحة" توقع الكشف بالمجان على 70 ألفًا و421 مواطنًا

قال محمد غريب، تاجر دواجن، تعليقا على قرار حظر تداول الدواجن الحية بين المحافظات، إن هذا القرار عار على الدولة ودليل على أن الحكومة لا تفقه شئ.
وأوضح "غريب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من سيزرع المليون" عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء الخميس، على أنه في حالة إذا تم تطبيق هذا القرار سيصل سعر كيلو الفراخ إلى 70 جنيهًا.
وأضاف "غريب" أن هناك مخطط لتدمير إنتاج الدواجن في مصر، والهدف من هذا القرار احتكار تجارة الدواجن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "هاكرز" تونسي يخترق موقع الأهلي وينشر هذا الخبر
» موزع دواجن: حظر بيع الطيور الحية لصالح هؤلاء
» منجم تونسي: الترجي سيفوز على الأهلي
» انخفاض حوادث الطرق خلال آخر عامين
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» تعرف على مذيعي إياب نهائي إفريقيا غدًا
» صاحب شركة يطلق النار على نفسه وسط المارة بالهرم
» أزمة بملعب رادس بسبب المران الختامي للأهلى والترجي
» الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة 6 أشهر
» الكشف عن هوية منفذ هجوم كاليفورنيا
» بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة