» موزع دواجن: حظر بيع الطيور الحية لصالح هؤلاء

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وجه جمال عبدالعظيم مربي وموزع دواجن، انتقادات لاذعة لقرار تطبيق قانون 70 لسنة 2009، بحظر بيع وتداول الدواجن الحية بين المحافظات، معقبًا: «الحكومة عوزانا نمشي عدل والسكة معوجة».
وقال "عبدالعظيم" ، خلال حواره مع برنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء الخميس، أن تطبيق هذا القرار سيترتب عليه سلبيات كثيرة، قائلًا: «لما المحلات اللى بتبيع الفراخ تقفل والتجار اللى بيتاجروا فيها يبطلوا يبيعوا ويشتروا، دا هيخلي عندنا بطالة بنسبة 7 مليون».
وأكد موزع الدواجن، على ضرورة توفير الآليات الصحيحة لتطبيق هذا القانون، متابعًا: «لو القانون لم يطبق بالطريقة الصحيحة.. الفراخ هتتباع في السوق السوداء وسعرها هيوصل لـ 120 جنيه».

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