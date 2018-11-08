» موزع دواجن: حظر بيع الطيور الحية لصالح هؤلاء

وجه جمال عبدالعظيم مربي وموزع دواجن، انتقادات لاذعة لقرار تطبيق قانون 70 لسنة 2009، بحظر بيع وتداول الدواجن الحية بين المحافظات، معقبًا: «الحكومة عوزانا نمشي عدل والسكة معوجة».



وقال "عبدالعظيم" ، خلال حواره مع برنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء الخميس، أن تطبيق هذا القرار سيترتب عليه سلبيات كثيرة، قائلًا: «لما المحلات اللى بتبيع الفراخ تقفل والتجار اللى بيتاجروا فيها يبطلوا يبيعوا ويشتروا، دا هيخلي عندنا بطالة بنسبة 7 مليون».

