  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:24 ص
بحث متقدم
إغلاق ٢١ مزرعة دواجن لمخالفتها الشروط البيئية بالمنيا

سعر كيلو الفراخ سيصل لـ 70 جنيهًا لهذا السبب

الأهلي والترجي

"بكري" يحذر من هذا الأمر في نهائي دوري الأبطال

أرشيفية

«حلوى المولد النبوي».. للأغنياء فقط

مهدي عبيد شارف - حكم لقاء الأهلي والترجي

صحيفة تونسية تفجر مفاجأة عن حكم لقاء الأهلي والترجي

الانتربول السعودي

"الإنتربول السعودي" يحذر من هذا الأمر الخطير

أرشيفية

حذف «عشوائي» من بطاقات التموين يثير اعتراضات النواب

عبدالخالق عبدالله

لهذا السبب.. المتاعب تنتظر الخليج العامين المقبلين

الدكتورة هالة زايد

حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

مصر تحبط محاولة لاغتيال «بن سلمان»

فريق التفتيش التركي

تركيا توقف البحث عن جثة خاشقجي بعد التأكد من إذابتها

"أبوسعدة" يطالب بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان

الحياة السياسية

أبو سعدة: مجانية التعليم حق دستوري
أبو سعدة: مجانية التعليم حق دستوري

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مصر تتسلم رسميًا رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان

#

انتهاكات ممنهجة للصين لحقوق مسلمي الأويغور

#

مصر ترد على «الأمم المتحدة» ببيان شديد اللهجة

#

198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر

دعا حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إنشاء وزارة خاصة بحقوق الإنسان يتم من خلالها تسجيل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح "أبو سعدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة يجب أن تكون على دراية بكل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، عن طريق تسجلها في وزارة الثقافة أو التضامن أو الوزارة التي اقترح بإنشائها وهي «حقوق الإنسان».
وأضاف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تسجيل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني سيمكن الدولة من معرفة المشروعات التي يتم تطبيقها وتنفيذ ومراقبة أموال تلك الجمعيات والمنظمات.
وكشف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تم تقييد جميع عمل منظمات المجتمع المدني بعد الموافقة على تعديل قانون الجمعيات الأهلية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "هاكرز" تونسي يخترق موقع الأهلي وينشر هذا الخبر
» موزع دواجن: حظر بيع الطيور الحية لصالح هؤلاء
» منجم تونسي: الترجي سيفوز على الأهلي
» انخفاض حوادث الطرق خلال آخر عامين
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» تعرف على مذيعي إياب نهائي إفريقيا غدًا
» صاحب شركة يطلق النار على نفسه وسط المارة بالهرم
» أزمة بملعب رادس بسبب المران الختامي للأهلى والترجي
» الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة 6 أشهر
» الكشف عن هوية منفذ هجوم كاليفورنيا
» بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة