النجم الساحلي يتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية

09 نوفمبر 2018 - 12:00 ص

انتزع فريق النجم الساحلي التونسي، الخميس، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وتغلب النجم الساحلي على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدف نظيف في إياب دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة.



وجاء تأهل النجم الساحلي لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي.



لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 57 لينجح إيهاب المساكني في تسجيل الهدف الأول للنجم الساحلي.

