  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:06 ص
بحث متقدم
الأهلي والترجي

هذا ما قاله مدرب الترجي عن نهائي الأبطال أمام الأهلي

توفيق عكاشة

"عكاشة": هناك قنوات تعمل على أسقاط الجنس العربي

شهادات الـ20% تستنزف 32 مليار جنيه من أموال البنوك

اقتصادي يكشف معلومة هامة عن خفض فوائد البنوك

إغلاق ٢١ مزرعة دواجن لمخالفتها الشروط البيئية بالمنيا

سعر كيلو الفراخ سيصل لـ 70 جنيهًا لهذا السبب

الأهلي والترجي

"بكري" يحذر من هذا الأمر في نهائي دوري الأبطال

أرشيفية

«حلوى المولد النبوي».. للأغنياء فقط

مهدي عبيد شارف - حكم لقاء الأهلي والترجي

صحيفة تونسية تفجر مفاجأة عن حكم لقاء الأهلي والترجي

الانتربول السعودي

"الإنتربول السعودي" يحذر من هذا الأمر الخطير

أرشيفية

حذف «عشوائي» من بطاقات التموين يثير اعتراضات النواب

عبدالخالق عبدالله

لهذا السبب.. المتاعب تنتظر الخليج العامين المقبلين

النجم الساحلي يتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية

الرياضة

النجم الساحلي
النجم الساحلي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الهلال السعودي يقترب خطوة من ربع نهائي البطولة العربية

#

أهلي جدة السعودي يعود بانتصار من الجزائر عربيًا

#

رئيس الزمالك يرفض مشاركة «سيسه» و«داودا»

#

توافد ممثلى الاتحادات والأندية لقرعة البطولة العربية

انتزع فريق النجم الساحلي التونسي، الخميس، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.
وتغلب النجم الساحلي على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدف نظيف في إياب دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة.
وجاء تأهل النجم الساحلي لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي.
لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 57 لينجح إيهاب المساكني في تسجيل الهدف الأول للنجم الساحلي.
وفشلت جميع محاولات الوداد البيضاوي في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليتأهل النجم الساحلي إلى ربع النهائي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» عرض مباراة الأهلي والترجي في مراكز الشباب
» مصر تحبط محاولة لاغتيال «بن سلمان»
» إصابة أكثر من 1400 إسرائيلي بـ"الحصبة"
» "هاكرز" تونسي يخترق موقع الأهلي وينشر هذا الخبر
» موزع دواجن: حظر بيع الطيور الحية لصالح هؤلاء
» منجم تونسي: الترجي سيفوز على الأهلي
» حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة
» انخفاض حوادث الطرق خلال آخر عامين
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» تعرف على مذيعي إياب نهائي إفريقيا غدًا
» أزمة بملعب رادس بسبب المران الختامي للأهلى والترجي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة