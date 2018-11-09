تشيلسي يجتاز مجموعات "يوروبا ليج" بانتصار رابع على التوالي

انتزع فريق تشيلسي الإنجليزي، الخميس، بطاقة اجتياز مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز مول فيدي المجري على باوك اليوناني بهدف دون رد.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز مول فيدي المجري على باوك اليوناني بهدف دون رد.

بذلك، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 12 نقطة، بفارق ست نقاط عن مول فيدي، وجاء باوك ثالثا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن باتي بوريسوف المتذيل.

بذلك، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 12 نقطة، بفارق ست نقاط عن مول فيدي، وجاء باوك ثالثا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن باتي بوريسوف المتذيل.

وجاء تأهل تشيلسي للدور التالي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين باوك الثالث إلى 9 نقاط مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

وجاء تأهل تشيلسي للدور التالي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين باوك الثالث إلى 9 نقاط مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.