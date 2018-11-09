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تشيلسي يجتاز مجموعات "يوروبا ليج" بانتصار رابع على التوالي

الرياضة

تشيلسي
تشيلسي

المصريون ووكالات

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تشيلسي يحقق انتصاره الثالث على التوالي بـ"يوروبا ليج"

انتزع فريق تشيلسي الإنجليزي، الخميس، بطاقة اجتياز مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).
وتغلب تشيلسي على مضيفه باتي بوريسوف بطل روسيا البيضاء بهدف نظيف في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية عشر للبطولة القارية.
ويدين تشيلسي بالفضل إلى مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة 52.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز مول فيدي المجري على باوك اليوناني بهدف دون رد.
بذلك، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 12 نقطة، بفارق ست نقاط عن مول فيدي، وجاء باوك ثالثا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن باتي بوريسوف المتذيل.
وجاء تأهل تشيلسي للدور التالي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين باوك الثالث إلى 9 نقاط مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.
وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز اينتراخت فرانكفورت الألماني على أبولون ليماسول القبرصي بثلاثة أهداف لهدفين، ولاتسيو الإيطالي على مارسيليا الفرنسي بهدفين لهدف، وسبارتاك موسكو الروسي على غلاسكو رينغرز الاسكتلندي بأربعة أهداف لثلاثة، ودينامو كييف الأوكراني على رين الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف، بينما تعادل رابييد فيينا النمساوي مع فياريال الإسباني سلبيًا. -

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