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ميلان الإيطالي يسقط في فخ بيتيس بـ"يوروبا ليج"

الرياضة

آي سي ميلان يسقط على ملعبه أمام أتلانتا
آي سي ميلان يسقط على ملعبه أمام أتلانتا

المصريون ووكالات

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فوز قاتل لميلان على أودينيزي في "الكالشتيو"

سقط اي سي ميلان الإيطالي، الخميس، في فخ التعادل مع مضيفه ريال بيتيس الإسباني، بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ). 
بادر بيتيس بالتسجيل في الدقيقة 12 عن طريق جيوفاني لو سيلسو، إلا أن ميلان أدرك التعادل في الدقيقة 62 عبر خيسوس فيرنانديز سوسو. وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب أولمبياكوس اليوناني على ديدلانجي بطل لوكسمبورغ بخمسة أهداف لهدف. 
بذلك، يتصدر ريال بيتيس الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن فريقي أولمبياكوس وميلان، وأخيرًا ديدلانجي بلا رصيد من النقاط ليودّع البطولة القارية رسميًا. -

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