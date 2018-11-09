ميلان الإيطالي يسقط في فخ بيتيس بـ"يوروبا ليج"

09 نوفمبر 2018 - 12:35 ص

سقط اي سي ميلان الإيطالي، الخميس، في فخ التعادل مع مضيفه ريال بيتيس الإسباني، بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).



بادر بيتيس بالتسجيل في الدقيقة 12 عن طريق جيوفاني لو سيلسو، إلا أن ميلان أدرك التعادل في الدقيقة 62 عبر خيسوس فيرنانديز سوسو. وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب أولمبياكوس اليوناني على ديدلانجي بطل لوكسمبورغ بخمسة أهداف لهدف.