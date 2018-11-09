» عرض مباراة الأهلي والترجي في مراكز الشباب

09 نوفمبر 2018 - 12:45 ص

أنهت وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لتوفير شاشات بمراكز الشباب لعرض مباراة الأهلى والترجي في نهائي دورى أبطال أفريقيا، التي ستقام في التاسعة مساء الجمعة، على استاد رادس بالعاصمة التونسية.



وتفتح المنشآت الشبابية والرياضة أبوابها أمام الأعضاء والزوار لمشاهدة المباراة، وفي مقدمتها مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادى، وذلك تيسيرًا على الأعضاء ومرتادي تلك المنشآت، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاهدة نهائي العرس الأفريقي بالمجان.

