هذا ما قاله مدرب الترجي عن نهائي الأبطال أمام الأهلي

09 نوفمبر 2018 - 01:36 ص

أكد المدرب المساعد لفريق نادي الترجي التونسي، مجدي تراوي، أن لاعبي الفريق التونسي لديهم فرصة تاريخية للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.



وأوضح "تراوي"، في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أن «مباراة رادس أمام الأهلي المصري لن تكون سهلة، مشددًا على أنهم أغلقوا صفحة برج العرب».



وأضاف مدرب الترجي التونسي: «نركز على مباراة الغد، وسنهاجم بحذر لأن الأهلي يلعب على المرتدات»، مشيرا إلى أن «الفوز بهدفين يمنحنا اللقب، وابعدنا اللاعبين عن أي أجواء تخرجهم عن المباراة».









