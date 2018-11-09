هذا موعد انخفاض أسعار البطاطس

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"الزراعة": هذا هو موعد انخفاض أسعار البطاطس

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار البطاطس سوف تنخفض بعد عشرين يوما ، مشيرا الى ان السبب في هذه الأزمة هو تخزين البطاطس في غير موعدها.

وأوضح "أبوصدام"، في مداخلة مع برنامج "بالقانون مع السحيمي"، المذاع على قناة LTC :" أن هناك قانون في وزارة الزراعة لمنع تخزين البطاطس بعد 20 أكتوبر"، مضيفا:" هؤلاء يربحون المليارات، ويضرون جميع المواطنين لأنها أصبحت سلعة مهمة".

ولفت إلى أن محصول العروة الثانية سيبدأ بعد 20 يومًا، وستنخفض أسعار البطاطس مرة أخرى.


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