تفاصيل وأسرار عن داعش ترويها ناجية ايزيدية

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نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن
نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن

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 روت ليلى تعلو، ناشطة وناجية من تنظيم داعش الارهابي، تفاصيل مؤلمة عن حياتها وسط هذا التنظيم، مشيرة الى أنها كانت تعيش في قرية بمنطقة سنجار، مختلطة من الايزيديين والمسلمين والمسيحيين، ولكن تنظيم داعش أخذ الأيزيديين فقط.

وقال "تعلو" في لقاء مع برنامج "المشهد"، المذاع على فضائية BBC عربية : "إن التنظيم احتجزهم في مقر كان يتبع سابقا للحكومة، وفصل النساء عن الرجال، وأخذوا منهن هواتفهن، وأخذ في اليوم الأول الشابات العذارى، ثم بعد ذلك السيدات المتزوجات الشابات".

وأضافت:" أعضاء التنظيم كل واحد بيجي يختار واحدة حتى لو متزوجة".

وأشارت الى أنهن عانين من الجوع خلال تواجدهن مع التنظيم، وانهم كانوا يطعمهن خبزا يابسا، وقليل من الخيار.

وجدير بالذكر ان تعلو ناشطة، وناجية أيزيدية، خطفت في سنجار في العراق عام 2014، ونقلها خاطفوها من تنظيم "داعش" إلى الرقّة في سوريا، حيث بيعت أكثر من مرّة، وظلت في الخطف والسبي والتعذيب ثلاثة سنوات.


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