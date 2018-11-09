» شاهد.. عروس تُزف على متن دبابة

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يتفنن البعض حول العالم بتنظيم حفلات زفافهم بشكل غير تقليدية، وهو ما حدث مع العروسين البريطانيين لوسي وريس، واللذين قررا إضفاء الطابع العسكري على العرس.

وحسبما ذكرت "سكاي نيوز" فان العريس ريس، والذي سبق له الخدمة في الجيش البريطاني قرر أن تزف عروسه لوسي على متن دبابة، وذلك تخليدا لليوم الذي قابل فيه شريكة حياته بينما كانا في الخدمة.

وقالت ريس : "تقابلنا في الجيش، وأردت أن أعيد الذكريات بطريقة مبتكرة. وددت أن تأتي لوسي إلى الكنيسة على متن دبابة".

واضطرت العروس إلى اختيار ثوب بسيط يسهل عليها الحركة أثناء ركوب الدبابة والنزول منها.


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