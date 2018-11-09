البنوك الأعلى سعرًا للدولار

09 نوفمبر 2018 - 09:11 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9 نوفمبر.

واستقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار، عند نفس أسعار أمس الخميس إذ بلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.89 جنيه، وللشراء و17.99 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.



