» "الأرصاد" تحذر من حالة الطقس والعظمى تسجل 25 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 9 نوفمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، اليوم السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، متوسطة الشدة على القاهرة وسيناء وشمال الصعيد، خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر و مديتني حلايب وشلاتين.

وتوقع الخبراء أن يسود اليوم  طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخرة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 17 25

 

وسط الدلتا 17 24

 

الإسكندرية 15 23

 

بلطيم 18 23

 

مطروح 15 22

 

السلوم 15 21

 

سيوة 16 25

 

بورسعيد 19 23

 

دمياط 19 23

 

العريش 15 25

 

رفح 14 24

 

الإسماعيلية 15 25

 

السويس 16 25

 

رأس سدر 17 25

 

نخل 08 22

 

نويبع 21 25

 

طابا 18 24

 

كاترين 08 19

 

الطور 18 26

 

شرم الشيخ 21 27

 

الغردقة 20 27

 

مرسى علم 21 27

 

الفيوم 17 25

 

بنى سويف 16 25

 

المنيا 14 25

 

أسيوط 14 26

 

سوهاج 15 26

 

قنا 16 27

 

الأقصر 15 28

 

أسوان 17 28

 

أبوسمبل 18 28

 

الوادى الجديد 14 29

 

شلاتين 19 28

 

ابو رماد 19 27

 

راس حدربة 21 26

 

حلايب 21 26



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