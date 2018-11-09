عودة الأهلي إلى العمل بعد القرصنة

09 نوفمبر 2018 - 09:22 ص

عاد موقع النادي الأهلي الرسمي مجددا بعد تعرضه لقرصنة الكترونية أسفرت عن توقفه عن العمل.

وأعلنت وقتها الشركة المسئولة عن الموقع أنها قد اتخذت إجراءاتها لإعادة الموقع الرسمى للعمل، حيث تعرض للقرصنه مما أدى إلى إيقافه ونشر خبر غير صحيح حول تحقيق الترجى انتصارا على الفريق الأحمر.

من المقرر أن يلتقى الأهلى مساء اليوم الجمعة مع الترجى التونسى على ملعب رادس فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا وكان الفريق الأحمر قد فاز فى الذهاب ببرج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.