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رؤية النبي يعقوب عليه السلام

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يعقوب
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عبدالحي العسكري

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فرج

يعقوب

زوال هم

رؤية يعقوب عليه السلام منامًا

التأويل..

من رآه في المنام رزق قوة ونعمة ظاهرة وأزواجاً وأولاداً أقوياء متظاهرين ونال من قبل أحدهم حزناً ثم يفرج عنه ويسر وتقر عينه بما أحب.

- ومن رأى يعقوب عليه السلام فإنه ينال قرباً إلى الله تعالى بطاعته وعبادته، ويتصدق على المساكين، ويناله شدة في نفسه وهم، وإن كان له ابن غائب يرجع إليه سالماً معافى، وإن كان له مفقود أو ضال جمع الله تعالى عليه ذلك. وربما دل على مرض يصيبه أو عقوبة أو ابتلاء بسبب ولده وتكون عاقبته محمودة إن شاء الله تعالى.

ورؤيا يعقوب عليه السلام تدل على الحزن وفقدان الأهل ومن يعز عليه من الأولاد. وربما دلت رؤيته على من يمكر به في ماله أو ولده.

وتدل رؤيته على ضعف البصر والشفاء منه والاجتماع بالأحبة والخلاص من الشدائد ثم يؤول أمره إلى سلامة. وربما دلت رؤيته على عابر الرؤيا، وعلى المال الجزيل، والأسفار وعلو الأسعار، ووجود الضائع، وضياع الموجود، وحسن العاقبة في الأهل والمال والولود.

وإن رأت المرأة يعقوب عليه السلام خيف على ولدها من سجن أو تهمة ويكون بريئاً مما يتهم به.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

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