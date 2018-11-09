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الزمالك يصرف مكافآت لتحفيز اللاعبين

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مجلس

الزمالك

الانتاج

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافآت للاعبين بعدما حققوا المكسب الجولة الماضية على حساب حرس الحدود وتمكنهم من تصدر الدوري.

يأتي هذا فى إطار تحفيز مجلس الإدارة للاعبين وحثهم على بذل قصارى جهدهم خلال المباريات المقبلة واستمرار تصدر بطولة الدورى أملًا فى عودة اللقب الغائب لدولاب بطولات القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الحالى.

كما قرر مسئولو الزمالك صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة قبل خوض مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها غدا السبت فى الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز باستاد السلام.

 


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