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سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية وتواجد أمني بوسط البلد
سيولة مرورية وتواجد أمني بوسط البلد

أحمد الشربينى

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

حركة السيارات

حركة المرور

سيولة مرورية

ظهرت سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، شهدت شوارع صباح اليوم الجمعة، وشهدت الشوراع انسياب لحركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد ميدان التحرير ووسط العاصمة، انتظام حركة سير السيارات بكل المداخل المؤدية للميدان، وكذا سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، فى كل الاتجاهات، انطلاقا من محيط ماسبيرو وصولا إلى المعادى، عبر مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السير أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


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