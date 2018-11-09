ضبط مسئولين كبار لاستيلائهم على 20 مليون جنيه

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الاموال العامة

الاستيلاء علي اموال

الرصف الانتاجى

مدير مشروع الرصف الانتاجى

ألقت الأجهزة الأمنية في البحيرة، القبض على مدير مشروع الرصف الإنتاجى وآخرين لاستيلائهم على 20 مليون جنيه بالبحيرة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، يفيد بضبط ضباط مباحث الأموال العامة بالمديرية برئاسة العميد أحمد البنا، رئيس المباحث، كلًا من: "إسماعيل. ح"، 60 سنة، بالمعاش، وكان يعمل مديرًا لمشروع الرصف الإنتاجي بمحافظة البحيرة، و"هاني. س"، 40 سنة، مدير الإنتاج لمشروع الرصف الإنتاجي"، و"هشام. م. ا"، 39 سنة، مدير قطاع بالريف الإنتاجي، تنفيذًا لقرار نيابة الأموال العامة في المحضر رقم 2182 إداري قسم شرطة دمنهور لسنة 2015، لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على 20 مليون جنيه من المال العام بالاشتراك مع آخرين جارٍ ضبطهم.

وكانت نيابة الأموال العامة، قد شكلت لجنة لفحص أعمال الرصف التي قام بها مشروع الرصف الإنتاجي بالمحافظة وتنفيذها بأنحاء محافظة البحيرة خلال الفترة من 1 مارس 2013 وحتى 30 نوفمبر 2014، وتبين قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرون بتسهيل الاستيلاء على 20 مليون جنيه.



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