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الأزهر يدين التفجير الإرهابي في الموصل العراقية

الحياة السياسية

احمد الطيب
الطيب

وكالات - حنان حمدتو

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الأزهر الشريف

أدان الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر التفجير الإرهابي، الذي وقع قرب أحد المطاعم في مدينة الموصل العراقية، بالأمس الخميس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان له، رفضه القاطع لكل الأعمال الإرهابية، مشددًا على حرمة سفك الدماء واستهداف المدنيين، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصاله.

ويتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعيا المولى – تعالى – أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



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