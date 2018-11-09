» رسالة «المستكاوي» لكتيبة الأهلي قبل موقعة رادس

09 نوفمبر 2018 - 10:27 ص

وجه الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، رسالة إلى فريق النادي الأهلي والذي سيواجه اليوم فريق الترجي التونسي في إياب نهائي البطولة الأفريقية وصفهم فيها بـ"الأسود".

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أسود الأهلي العبو بأعصاب باردة وهدوء مهما حصل وافتكروا أنكم أبطال أفريقيا 8 مرات وأنكم لعبتم في رادس كثيرا وفزتم كثيرا..عادي يعني !".

جدير بالذكر أن مباراة اليوم ستقام الساعة التاسعة بملعب رادس بتوقيت القاهرة، وكانت نتيجة الذهاب هي فوز الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ويكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، بالإضافة إلى الهزيمة بفارق هدف للحصول على البطولة.



