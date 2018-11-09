10 لجان تبحث قضايا بارزة غدًا بمجلس النواب

09 نوفمبر 2018 - 10:34 ص

تناقش لجان مجلس النواب صباح الغد، السبت، عددًا من الموضوعات ومشاريع القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، ويأتى ذلك فى إطار أجندة المجلس لتناول الملفات والقضايا التى تطرأ على اللجان ويبرز النواب لها أهمية كبيرة لمخاطبة مسئولى الحكومة بشأنها.

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، حول خطة عمل الوزارة، في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب.

وتتناول لجنة الشئون الاقتصادية قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ ) ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني (KFW ) في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2018.

وتستمع لجنة القوى العاملة لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بشأن برنامج الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري والتدريب على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وإيضاح خطتها للتعامل مع آثار تطبيق قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية خاصة فيما يتعلق بالتسويات، وصرف بدل الإجازات، والمادة 74 التي أدت إلى تجميد الحوافز والبدلات، وفيما اتضح من تعارض بعض مواد لائحته التنفيذية مع بعض أحكامه.

وتعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اجتماعا للوقوف على ما قدمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة السابقة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية اللواء يسرى هيبة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع.

وتعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا مع اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، فيما تجتمع لجنة الشئون العربية لاستكمال نظر آخر تطورات العلاقات المصرية – السودانية.

وتنظر لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضي) والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.

كما تنظر اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) والموقعة بتاريخ 18/7/2018، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعا مشتركا مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2018، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018.

كما تنظر اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 2018، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.

وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعا مشتركا مع مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة، لنظر مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وتنظر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة مشروعات القوانين المقدمة من جانب عدد من النواب بشأن إصدار قانون لتنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في اجتماع مشترك مع لجنة الخطة والموازنة.

وتعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار اجتماعا لنظر الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة بشأن الاهتمام بمعارض الكتاب، وإقامة معارض مستحدثة للكتاب بجميع المحافظات، وخاصة بالصعيد والمناطق الحدودية وتنقية مضمونه من أية أفكار متطرفة، وذلك تأكيداً على دور الكتاب كأداة فعالة في محاربة الإرهاب.

وتعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماعا لاستكمال دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

وتنظر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير قرار رئيس الجمهورية رقم (452) لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ (50 مليون دينار كويتي)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018، وذلك في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.