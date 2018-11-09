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غدًا أول يوم لاستقبال مكاتب التموين تظلمات إضافة المواليد

الحياة السياسية

بطاقة التموين
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وكالات - حنان حمدتو

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وزارة التموين

علي المصيلحى

مواليد

تظلمات

تبدأ مكاتب التموين على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الغد، السبت، استقبال طلبات التظلمات من أصحاب البطاقات التى بها مشاكل فى تحديث البيانات، وذلك تيسيرًا على المواطنين فى تقديم الخدمات.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيهًا وزاريًا رقم 30 لسنة 2018، أنه بشأن ما قامت به الوزارة  خلال الفترة الماضية بشأن إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين وتحديث بيانات بعض بطاقات التموين التى بها أخطاء، وأنه حرصا من الوزارة على تقديم افضل الخدمات فى سهولة ويسر وبحث التظلمات لاصحاب بعض بطاقات التموين التى بها مشاكل، تقرر قبول هذه التظلمات اعتبارا من بعد غد السبت.

وعن طريقة عمل التظلم سيتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم الخاص بِه ويقوم المواطن  بملء جميع بيانات الأفراد المستفيدة من البطاقة  التموينية الخاصة به قم يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصالا يفيد بالتسجيل  وبعدها  يتم تسجيل هذه الطلبات وتبويبها على الحاسب الآلى الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص.



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